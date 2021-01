NBA: Dennis Schröder verliert gegen LeBron James eine Wette

Früh im zweiten Viertel führten die Lakers bereits mit 45:23, als LeBron James in der Ecke zum Drei-Punkte-Wurf hochstieg und sich sofort in Richtung Lakers-Bank umdrehte. Der Ball war noch in der Luft, James schaute aber schon die Reservisten an, um zu erfahren, ob der Ball tatsächlich den Weg in den Korb finden würde - und er tat es. Unglaublich!