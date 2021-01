Rodman-Tochter winkt Erstrunden-Pick im US-Fußball

Die Tochter von Dennis Rodman spielt bald in der NWSL © AFP/SID/TORU YAMANAKA

Der frühere Basketballstar Dennis Rodman hat seine sportlichen Gene offenbar vererbt. Die Tochter des fünfmaligen NBA-Champions hat gute Chancen, beim Draft der Fußball-Profiliga NWSL in den USA am Mittwoch in der ersten Runde gezogen zu werden.