Erste Anzeichen einer Versöhnung zwischen Mesut Özil und dem DFB

Der Weltmeister von 2014 verabschiedete sich über die sozialen Netzwerke aus dem DFB-Team - ohne vorher das persönliche Gespräch zu suchen. In einem von drei Beiträgen kritisierte er "Rassismus und fehlenden Respekt". Besonders den damaligen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel griff Özil scharf an.

DFB räumt Fehler ein - Löw erfreut

"Wir haben uns viel zu spät vor unsere Spieler gestellt. Und haben gerade dann, als zumindest in einigen Teilen der Bevölkerung Unverständnis in Hass und Rassismus umschlug, Mesut nicht das Gefühl gegeben: Wir stehen hinter dir. Komme, was da wolle", so der 45-Jährige.