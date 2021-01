Atletico nach Pokalpleite wieder auf Siegkurs

Sechs Tage nach dem blamablen K.o. im Pokal beim Drittligisten Cornella hat Atletico Madrid seine Tabellenführung in der spanischen La Liga ausgebaut.

Sechs Tage nach dem blamablen K.o. im spanischen Fußball-Pokal beim Drittligisten Cornella hat Atletico Madrid seine Tabellenführung in der spanischen La Liga ausgebaut. Der zehnmalige Meister setzte sich in einer Nachholpartie vom ersten Spieltag gegen Europa-League-Gewinner FC Sevilla mit 2:0 (1:0) durch. Für den sechsten Ligasieg in Folge sorgten der Argentinier Angel Correa (17.) und Saul Niguez (76.).