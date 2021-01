Vor Spitzenspiel: ManUnited löst Liverpool als Tabellenführer ab

Rekordmeister Manchester United hat vor dem Spitzenspiel in der Premier League den FC Liverpool und Jürgen Klopp als Tabellenführer abgelöst.

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat vor dem Spitzenspiel in der Premier League den FC Liverpool von Teammanager Jürgen Klopp als Tabellenführer abgelöst. Die Red Devils siegten am Dienstag 1:0 (0:0) im Nachholspiel beim FC Burnley und liegen vor dem direkten Duell am Sonntag drei Punkte vor dem Titelverteidiger.