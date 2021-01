3. Liga, Bayern - 1860 München: Joshua Zirkzee zeigt nach Foul Größe

Löwen-Torwart Marco Hiller lag am Boden mit blutüberströmtem Gesicht, nachdem ihn Bayern-Spieler Joshua Zirkzee mit dem Fuß am Kopf getroffen hatte.

Zirkzee steht nach Horror-Foul unter Schock

Und in genau diesem Moment, in dem Zirkzee diese berechtigte Rote sah, bekommt diese Geschichte Beine. Zirkzee schaute auf den roten Karton, senkte seinen Kopf und ging langsam davon. Nicht im leisesten Ansatz reagierte der Bayern-Stürmer hadernd, verwundert, abwinkend oder ähnliches.

Zirkzee zeigt nach Platzverweis Größe

So mancher hätte in dieser Situation anders reagiert, zumal es Hiller wieder besser ging. Statt den Tenor zu bemühen "es war doch keine Absicht" oder "es ist doch am Ende nicht so schlimm", nahm Zirkzee die Entscheidung kerzengerade hin. Und er packte noch was drauf.