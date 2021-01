Bayer-Kapitän Aranguiz nach drei Monaten zurück im Aufgebot

Kapitän Charles Aranguiz ist nach fast dreimonatiger Verletzungspause in den Kader von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen zurückgekehrt.

Kapitän Charles Aranguiz ist nach fast dreimonatiger Verletzungspause in den Kader von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen zurückgekehrt. Das teilte die Werkself vor dem Nachholspiel der zweiten Runde im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt (20.45 Uhr/Sky) mit.

Der 31-jährige Chilene hatte an einer Muskelverletzung laboriert. Die Kapitänsbinde trägt am Dienstag Lars Bender, der sein Amt vor der Saison nach fünf Jahren an Aranguiz übergeben hatte.