DFB-Pokal: FC Bayern setzt mit Sondertrikot Zeichen gegen Rassismus

Der FC Bayern präsentiert sich nach der Niederlage am Wochenende nun im Pokal mit neuer Tracht. Mit dieser möchten die Münchener ein Zeichen setzen.

Der FC Bayern will am heutigen Mittwoch im Pokal gegen Holstein Kiel ( DFB-Pokal: Holstein Kiel - FC Bayern München, Mi., ab 20.45 Uhr im LIVETICKER ) ein Zeichen setzen.

Denn wie der Klub bekanntgab, wird der Rekordmeister am Mittwochabend in einem Sondertrikot von Sponsor adidas auflaufen, dem sogenannten Human-Race-Trikot.

Dieses wurde von Musiker Pharrell Williams designt und erinnert mit seinen blau-weißen Streifen am rechten Ärmel an die Jerseys der Münchener Anfang der 90er Jahre.

DFB-Pokal: Bayern setzt mit Trikot Zeichen gegen Rassismus

Mit dem Trikot will der FC Bayern ein Zeichen gegen Rassismus und für Vielfalt setzen. Dieser Botschaft verlieh der Verein bereits im März 2020 Nachdruck, als er die Initiative "Rot gegen Rassismus" ins Leben rief.In deren Rahmen verkauft der FC Bayern in seinem Fanshop "Rot gegen Rassismus"-Shirts, deren Erlöse sozialen Einrichtungen zu kommen, die sich für Toleranz einsetzen.