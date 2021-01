Max Kruse: Konter gegen Weghorst und VfL Wolfsburg nach Union-Berlin-Kritik

Max Kruse lässt die Kritik von Wout Weghorst am Stil von Union Berlin nicht auf sich sitzen - und wählt nun selbst wenig schmeichelhafte Worte für den Wolfsburg-Stürmer.

Max Kruse hat Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg mit stichelnden Worten via Instagram eine Standpauke gehalten und auf die zuletzt wenig schmeichelhaften Worte des Niederländers reagiert - ohne dabei allerdings Weghorsts Namen zu nennen. ( Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga )

Wenige Tage nach dem 2:2 beider Klubs konterte der Ex-Wolfsburger und am Wochenende verletzte Stürmer von Union Berlin: "Ich persönlich beschäftige mich eher mit den Sachen, die ich kann. Und lasse die Sachen, die ich nicht kann, einfach weg."

"Von daher", so Kruse weiter: "Wenn man selber nicht wirklich als Filigrantechniker daherkommt, sollte man sich vielleicht auch nicht über die Spielweise von uns so äußern wie derjenige es getan hat. Ich will jetzt hier keine Namen nennen. Jeder, der die Interviews gesehen hat, kann sich denken, wen ich meine."