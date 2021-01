FC Bayern: Lässt Hansi Flick im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel Reservisten ran?

Der FC Bayern trifft am Mittwochabend im Pokal auf Holstein Kiel. Gegen den Zweitligisten sind Experimente möglich, aber in hoher Zahl unwahrscheinlich.

"Kiel hat nichts zu verlieren. Sie haben sich gut verstärkt, sind gut bei Ballbesitz und gehen bei Ballbesitz schnell in die Tiefe. In der zweiten Liga haben sie sich oben zu Recht festgesetzt, weil sie guten und stabilen Fußball spielen."

Lässt Flick im Pokal die zweite Garde ran?

Alexander Nübel (180 Einsatzminuten): Dem Neuzugang wurden Einsätze zugesichert. Bislang durfte er sich nur in der ersten Pokalrunde gegen Fünftligist Düren (3:0) und in der Champions League bei Atlético Madrid (1:1) beweisen. Ob Nübel gegen Kiel im Tor steht, wollte Flick am Dienstag nicht kommentieren.