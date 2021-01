Wegen Corona: Deutsche Hallen-Meisterschaften im Mehrkampf abgesagt

Die Hallen-Meisterschaften in Halle fallen aus © AFP/SID/LUIS ROBAYO

Die für Ende Januar geplanten deutschen Hallen-Meisterschaften der Mehrkämpfer in Halle (Saale) sind wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Das teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Dienstag mit. "Es ist natürlich schade für die Athletinnen und Athleten, die sich intensiv vorbereitet haben, dass wir die Mehrkampf-DM in Halle (Saale) nicht durchführen können", sagte DLV-Präsident Jürgen Kessing: "Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen haben wir allerdings großes Verständnis für die Entscheidung der Stadt, denn die Gesundheit hat oberste Priorität."