Gen.G verpflichtet Nemesis und Crownshot

Nemesis tritt bei Gen.G in neuer Rolle an © Riot Games

In der Offseason gab es wenige Neuigkeiten rund um das koreanische Team Gen.G. Nun wurden einige Neuzugänge verkündet, darunter auch Nemesis und Crownshot.

Kurz vor dem Saisonstart in der LCK hat Gen.G Esports einige Neuzugänge verkündet. Darunter befinden sich auch der ehemalige Fnatic Midlaner Tim "Nemesis" Lipovsek und der zuletzt ebenso vertragslose AD Caryy Jus "Crownshot" Marusic, der zuletzt für SK Gaming aktiv war.

Neue Rollen für Nemesis & Crownshot

Beide werden sich auf ihre Streams konzentrieren und stehen für englischen Content der Organisation zur Verfügung. Dazu zählen auch Live-Reviews von bestimmten Partien. Laut Gen.G's COO Arnold Hur wolle man der Welt zeigen, was so besonders an Gen.G sei. Aber die beiden europäischen Gladiatoren sind nicht die einzigen namhaften Neuverpflichtungen.