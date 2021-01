Transfermarkt: Nach Bobic-Aussage - was sind Ausstiegsklauseln noch wert?

Die Bayern, die in der Saison die Dortmunder auch schon im Finale der Champions League geschlagen hatten, fügten dem aufmüpfigen Rivalen damit gleich noch eine empfindliche Niederlage zu. Dafür brauchten sie exakt 37 Millionen Euro - die in Götzes Vertrag als Ausstiegsklausel festgeschrieben waren.

Watzke: Keine Ausstiegsklauseln mehr beim BVB

Bobic hält Ausstiegsklauseln für wertlos

"Da die globale Corona-Krise sich natürlich auch finanziell auf den Fußball auswirkt und Transferentschädigungen geringer geworden sind, spielen diese Ausstiegsklauseln aktuell sicher eine kleinere Rolle, auch wenn es nach wie vor Spieler gibt, die sie in Anspruch nehmen", pflichtet er Bobic bei, glaubt allerdings auch an eine "Erholung" des Marktes.

Win-Win-Situation für Spieler und Klub möglich

"Das haben wir auch schon gemacht. Wenn du einen Spieler willst, den du eigentlich nicht bezahlen kannst, dann sagst du irgendwann, 'Okay, dann machen wir das, weil du willst ja eine Win-Win-Situation haben'", so Bobic.

Ein Beispiel dafür ist Marius Wolf, den die Frankfurter 2017 von Hannover 96 für unter einer Million Euro verpflichtet hatten und ein Jahr später nach SPORT1 -Informationen per Ausstiegsklausel für knapp sieben Millionen Euro an den BVB verkauften.

Spanien: Ausstiegsklauseln als Vermögenswerte

In solchen Sphären hatte sich der deutsche Transfermarkt auch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie nicht bewegt. Seither werden zwar, wie Bobic sagte, die exakten Beträge der Klauseln in vielen Fällen nicht mehr bezahlt. Als Orientierung und Ausgangspunkt von Verhandlungen dienen sie jedoch nach wie vor.

Ausstiegsklausel mit Bedingungen bei Neuhaus

So hat Gladbachs Überflieger Florian Neuhaus nach SPORT1-Informationen ebenfalls eine flexible Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die weit über seinem aktuellen Marktwert in Höhe von 28 Millionen Euro liegt (laut transfermarkt.de), allerdings auch an einige Bedingungen geknüpft ist.