DFB-Pokal heute: FC Bayern - Holstein Kiel LIVE im TV, Stream, Ticker

DFB-Pokal: FC Bayern ohne Coman und Choupo-Moting

Holstein Kiel vor Pokal-Duell mit Bayern entspannt

Auf der Gegenseite dürften bis auf Noah Awuku alle Spieler einsatzbereit sein, Kiels Trainer Ole Werner kann also weitgehend aus dem Vollen schöpfen. Für den KSV kommt es am Mittwoch zum ersten Pflichtspiel-Duell mit den Bayern (wenn man die Spiele gegen die zweite Mannschaft der Bayern in der 3. Liga mal außen vor lässt).

Ole, mit 32 Jahren jüngste Trainer im deutschen Profi-Fußball, wollte das Kräftemessen mit dem Bundesliga-Spitzenreiter aber trotzdem nicht zu hoch hängen. "Wir schauen uns mal an, was die Bayern so machen. Dann überlegen wir, was wir so machen. Und dann gucken wir, was am Mittwoch so herauskommt", sagte er am Wochenende noch (Spielplan und Ergebnisse des DFB-Pokal).