DFB-Pokal: Bayern ohne Coman und Choupo-Moting - Gnabry dabei

Wie Trainer Hansi Flick am Dienstag mitteilte, werden Flügelspieler Coman (Muskelprobleme) und Stürmer Choupo-Moting (Rückenprobleme) nicht für die Partie am Mittwoch (20.45) mit nach Kiel mitfliegen.

Flick will am Mittwoch über den endgültigen Kader für das Spiel beim Zweitliga-Dritten entscheiden. "Wir haben fast alle Mann an Bord", sagte er: "Die Mannschaft hat die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr genutzt, um an ihrer Fitness zu arbeiten."