Donald Trump fliegt seinen Sport-Kumpanen um die Ohren

Streich über Eskalation in den USA: "Habe es eigentlich so erwartet"

M. Hoffmann

Immer mehr mächtige Personen des Sports wenden sich von Donald Trump ab, auch solche, die als Unterstützer galten. Fragen bleiben dennoch offen.

Wenn einer einen Preis vergibt, geht es ihm nicht zwingend nur um die Person, die ihn bekommt.

In der großen, bunten Welt der Orden, Abzeichen und anderen Ehrungen gibt es so einige Ehrungen, bei denen es weniger darum geht, den Träger zu schmücken. Der Preisträger ist oft selbst das Schmuckobjekt, dessen Glanz auf die Auszeichnung abstrahlen soll – und auf den, der sie verleiht.

Umso größer ist dann nur eben auch der Eklat, wenn der Preisträger sich der Inszenierung verweigert.

Der scheidende US-Präsident hat das soeben auf eine Weise zu spüren bekommen, die ihn schmerzen muss: Die Weigerung des NFL-Starcoachs Bill Belichick, die "Presidential Medal of Freedom" aus seinen Händen in Empfang zu nehmen, ist für Trump ein Fanal.

Mächtige Sport-Persönlichkeiten wenden sich von Trump ab

Der schon immer umstrittene Präsident ist an einem Punkt angelangt, an dem sich auch Sportpromis, die eigentlich als Anhänger galten, nicht mehr mit ihm abgeben wollen. Erst am Tag zuvor hatte es in dieser Hinsicht einen mindestens ebenso großen Knall gegeben, als der Golf-Verband PGA einen großen Deal mit Trumps Firmenkonglomerat aufgekündigt hatte.

Nach dem Sturm seiner radikalen Anhänger auf das US-Kapitol und der trüben Rolle, die Trump dabei spielte, fliegen Trump und seinen Freunden aus der Sportwelt ihre oft heiklen Verflechtungen um die Ohren. Wobei sich in beiden Fällen aber auch die Frage stellt: Hätten die Verflechtungen nicht eigentlich viel früher gelöst werden müssen?

Trumps Verbindung zum US-Golfverband ist ein anschauliches Beispiel: Seine Vereinbarung mit der PGA of America, die unter anderem die Austragung des Major-Turniers PGA Championship 2022 auf dem Trump National Golf Club in Bedminster beinhaltet, war zwar schon 2014 geschlossen worden, vor Wahlkampf und Amtsantritt 2016/17.

Durch Trumps Aufstieg zum politischen Machthaber ergaben sich jedoch Interessenkonflikte, die schon seit einigen Jahren für interne Diskussionen im Verband gesorgt haben sollen.

PGA ging erst nach Abwahl auf Distanz

Golf-Fan Trump - der für die Anlage in Bedminster auch schon die Erlaubnis eingeholt hat, dort nach seinem Tod ein Mausoleum zu errichten - hat nie ein Problem gesehen. Seine Behauptung "Das Gesetz ist total auf meiner Seite, ein Präsident kann keine Interessenkonflikte haben" ist Legende.

Anders als seine Vorgänger hat er bei der Amtsübernahme seine Business-Projekte nicht aus den Händen gegeben, um den Anschein zu vermeiden, dass er politische und geschäftliche Interessen vermischt. Er behielt die Anteile an seiner "Trump Organization", die auch seine Golfclubs verwaltet - übertrug lediglich das Tagesgeschäft an die Söhne Donald Jr. und Eric.

Den Mut, von sich aus auf Distanz zu Trump zu gehen, brachte die US-PGA vier Jahre lang aber nicht auf, obwohl die Geschäftsbeziehung von Beginn an von Irritationen begleitet war.

USA Today berichtete 2015, dass Verbandsfunktionär Derek Sprague sauer auf Trump war, weil die Ankündigung des Deals vor der geplanten Veröffentlichung in die Medien sickerte - durch Trump, wie der damalige Vize und spätere Präsident vermutet haben soll.

Pete Bevacqua fädelte den PGA-Deal mit Donald Trump ein

Geschäftsführer Pete Bevacqua, ein Golf-Kumpel Trumps, hätte vermittelt. Bevacqua, mittlerweile bei NBC Sports, war damals die Schlüsselfigur: Er fädelte die Verbindung mit Trump ein, mit dem sein Vorgänger Joe Steranka trotz Trumps seit langem bekannter Golf-Passion keine Geschäfte hatte machen wollen – aus Gründen, die er nie kommentieren wollte.

Trump weiter mit Macht im Golf-Geschäft

Dank Türöffner Bevacqua freute sich der damalige PGA-Präsident Ted Bishop dann aber über "ein neues Kapitel in der Geschichte unserer Major-Turniere" und den Zugriff auf einen Kurs, "der Trumps Label der Exzellenz trägt".

Dass die Marke Trump inzwischen mit vielen anderen Dingen belastet ist, war schon mehrfach auf die PGA of America zurückgefallen: Die ebenfalls geplante Austragung des Grand Slam of Golf auf dem Trump National Los Angeles Golf Club wurde 2015 abgesagt, kurz nachdem der damalige Präsidentschaftsbewerber Trump mit als rassistisch kritisierten Äußerungen über mexikanische Einwanderer für Wirbel sorgte – wobei versichert wurde, dass die Entscheidung keine politischen Gründe gehabt hätte.

Donald Trump spaltet die Welt - seit der gewonnenen Präsidentschaftswahl gegen Hillary Clinton im November 2016 ist der US-Präsident im Mittelpunkt vieler Diskussionen. Sein Twitter-Account ist ebenso berühmt wie berüchtigt, die Attacken auf seine Kritiker haben zweifelhaften Ruhm erlangt © Getty Images Auch im Sport mischt der 73-Jährige munter mit. Der Republikaner hat einige mächtige Freunde um sich geschart, die Zahl seiner Kritiker wächst jedoch stetig an. Dass Trump die Konfrontation nicht scheut und seine häufig kontroversen Meinungen offen artikuliert, haben zuletzt Gregg Popovich und Steve Kerr miterleben müssen © Getty Images Die beiden NBA-Coaches der San Antonio Spurs und Golden State Warriors hatten sich im Streit zwischen der NBA und China bedeckt gehalten, nachdem Houston-Rockets-Boss Darly Morey für pro-demokratische Demonstranten in China eintrat und damit für Ärger im Land der Mitte sorgte © Getty Images Trump nannte Kerr daraufhin "einen kleinen Jungen, der sich davor gefürchtet hat, Fragen zu beantworten." Es sei traurig, dass Kerr und Popovich die USA schlecht reden würden, über China aber nichts Schlechtes zu sagen hätten. Trump ist im Sport allgegenwärtig - SPORT1 analysiert, wie Trump auch die Sportwelt spaltet © SPORT1-Montage: Getty Images/iStock Anzeige Der erste große Zoff zwischen Sportlern und Trump begann vor der NFL-Saison 2016. Der damalige Quarterback der San Francisco 49ers, Colin Kaepernick (r.), kniete sich in einem Preseason-Spiel während der US-Hymne hin und begründete dies hinterher als Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt © Getty Images Der Sohn eines schwarzen Vaters und einer weißen Mutter musste daraufhin Proteste und Beschimpfungen über sich entgehen lassen. Der damalige Präsidentschafts-Kandidat Trump wütete und drohte Kaepernick damit, ihn auszuweisen. Doch die Zahl der Unterstützer für Kaepernick wuchs © Getty Images Zahlreiche NFL-Spieler solidarisierten sich mit dem Quarterback und knieten vor ihren Spielen ebenfalls während der US-Hymne. Darunter waren so bekannte Teams wie die Jacksonville Jaguars mit Besitzer Shahid Khan, die Philadelphia 49ers - und auch die Dallas Cowboys (Bild), ein Team, das wie kein anderes für ur-amerikanische Werte steht © Getty Images Auch in anderen Sportarten hielt der Hymnen-Protest Einzug, so kniete sich Tennis-Ass Nick Kyrgios (Bild) beim Laver Cup 2017 vor einem Match gegen Roger Federer ebenfalls hin. Der amtierende US-Präsident Barack Obama stärkte Kaepernick den Rücken und lobte ihn für sein Engagement © Getty Images Anzeige Der Hymnen-Protest nahm nach Trumps Wahlsieg kein gutes Ende: Der Republikaner forderte die Kündigung aller protestierenden Spieler und bezeichnete Kaepernick öffentlich als "Hurensohn". Der Spielmacher wurde nach dem Auslaufen seines Vertrags im März 2017 Free Agent, einen neuen Arbeitgeber hat er bis heute nicht © Getty Images Zahlreiche Quarterbacks mit deutlich weniger Talent als "Kaep" wurden von den Franchises verpflichtet, 2017 leitete der heute 31-Jährige rechtliche Schritte gegen die NFL wegen systematischer Ausgrenzung ein. US-Popstar Rihanna (Bild) sagte einen Super-Bowl-Auftritt 2019 ab, um sich mit Kaepernick zu solidarisieren © Getty Images Trump selbst ist großer Sport-Fan: Er unterstützt die MLB-Teams New York Yankees und New York Mets, in der NBA sind die Philadelphia 76ers sein Lieblingsteam. In der NFL schlägt sein Herz für die Buffalo Bills, die er 2014 sogar kaufen wollte © Getty Images Der Multimillionär schwärmt außerdem für Bastian Schweinsteigers Ehefrau Ana Ivanovic, die er als "schönste Frau, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe", bezeichnet. Er hatte außerdem Auftritte für Wrestling-Marktführer WWE, in deren Hall of Fame er sogar sitzt. In seinem Kabinett war auch jahrelang die Ehefrau von WWE-Boss Vince McMahon, Linda McMahon © Getty Images Anzeige Zu seinen Freunden gehören viele bekannte US-Sportler, deren gesellschaftliche Stellung durch diverse Aktionen aber teils sehr schwer belastet ist. So ist er mit dem früheren Box-Weltmeister Mike Tyson gut befreundet, auch der ehemalige Bad Boy der NBA Dennis Rodman gehört zu seinen Kumpels © Getty Images Was Rodman und Tyson eint: Beide saßen bereits im Gefängnis und waren an einigen Skandalen beteiligt. Auch Golfer John Daly, der alkohol- und spielsüchtig ist und nach eigenen Angaben mehr als 50 Millionen US-Dollar verspielte, gehört zu Trumps Anhängern © Getty Images Der US-Präsident ist leidenschaftlicher Golfer, neben Daly spielte er auch schon gemeinsam mit Superstar Tiger Woods, der Trump ebenfalls wohlgesonnen ist. Eine spezielle Beziehung hat er zum aktuellen NFL-Champion New England Patriots © Getty Images Deren Trainer Bill Belichik sowie Besitzer Robert Kraft sind bekennende Anhänger von Trump, dazu gehörte jahrelang auch Tom Brady. Die Quarterback-Legende war über viele Jahre Unterstützer und Freund von Trump, zuletzt nahm er jedoch Abstand zum US-Präsidenten und erschien auch nicht beim Empfang im Weißen Haus © Getty Images Anzeige Die Einladungen ins Weiße Haus sind für frisch gekürte Champions im US-Sport längst Tradition. Seit Trumps Amtsantritt haben von 20 Titelträgern jedoch lediglich zehn Teams am Empfang in Washington teilgenommen - teils aus eigenen Stücken, teils aus einer fehlenden Einladung © Getty Images Zu den Teams, die Trump empfing, gehören selbstverständlich die Patriots nach ihrem Titel 2017 - aber auch die NHL-Champions Pittsburgh Penguins (2016) und Washington Capitals (2018) sowie die Boston Red Sox (MLB-Champion 2018) feierten ihre Titel gemeinsam mit dem US-Präsidenten, auch wenn nicht alle Spieler den Termin wahrnahmen © Getty Images 2019 besuchten die Patriots nach ihrem NFL-Titel das Weiße Haus noch nicht, offiziell wegen Terminschwierigkeiten während der Vorbereitung. Ob der Besuch nachgeholt wird, ist offen - eine Absage würde jedoch zum Trend der letzten Jahre passen © Getty Images So wurden die Philadelphie Eagles 2018 nach ihrem Triumph im Super Bowl von Trump via Twitter ausgeladen, nachdem sich einige Spieler weigerten, das Weiße Haus zu besuchen © Twitter@realDonaldTrump Anzeige Auch die frisch gekürte Weltfußballerin Megan Rapinoe, eine der größten Kritikerinnen Trumps, sagte ihren Besuch im Weißen Haus schon vor dem Gewinn des WM-Titels 2019 ab. Trump schoss zurück und schimpfte via Twitter, Rapinoe solle erstmal den Titel gewinnen und das Land respektieren © Getty Images Eine besondere Rolle im Protest gegen Trump nehmen die Golden State Warriors ein, deren Coach Steve Kerr Trump nun wegen seiner Zurückhaltung im China-Streit beschimpft hat. Der NBA-Champion von 2017 und 2018 weigerte sich bereits im Vorfeld, das Weiße Haus zu besuchen © Getty Images Stattdessen traf sich das Team der Warriors 2018 mit Ex-Präsident Barack Obama, als es zu einem Spiel in der US-Hauptstadt Washington gastierte. Superstar Stephen Curry wurde persönlich vom Weißen Haus ausgeladen, der zweimalige NBA-MVP kritisiert Trump regelmäßig und hieß seinen Coach nun "im Club der Gescholtenen willkommen" © Getty Images Auffällig ist auch der Hang zum Rassismus, den Trump immer wieder auslebt. So übt er regelmäßig Kritik an der NBA und NFL, in denen jeweils über 70 Prozent dunkelhäutige Spieler unter Vertrag stehen © Getty Images Anzeige MLB und MLS, die nur einen Anteil von 10 Prozent an schwarzen Spielern haben, werden dagegen von Trump deutlich milder behandelt. Kein Wunder ist es deswegen auch, dass hauptsächlich (schwarze) Basketballer mit Trump im Clinch liegen © Getty Images Die Rolle von Curry ist bekannt, auch Megastar LeBron James übte bereits heftige Kritik und erklärte, Trump benutze den Sport, um zu spalten. Die Antwort des US-Präsidenten auf Twitter: "LeBron James wurde gerade vom dümmsten Menschen des Fernsehens interviewt, Don Lemon. Er hat LeBron intelligent dargestellt, was nicht leicht zu schaffen ist" © Getty Images Unterstützung erhielt der "King" von Legende Michael Jordan, der sonst eher schweigsame "MJ" stellte sich auf die Seite von James. Und sogar First Lady Melania Trump lobte James für seine Wohltätigkeitsprojekte. Wie das bei ihrem Gatten ankam, ist nicht bekannt © Getty Images Auch die ehemaligen NBA-Star Tim Duncan und Steve Nash gehören zum großen Kreis der prominenten Trump-Kritiker, ebenso wie der frühere NFL-Profi Marshawn Lynch (Bild). Aber auch nicht so bekannte Sportler zeigten in besonderen Momenten ihre Antipathie zu dem 73-Jährigen © Getty Images Anzeige Hammerwerferin Gwen Berry und Fechter Race Imboden (im Bild l.) protestierten bei der Siegerehrung während der Panamerikanischen Spiele im August 2019 beim Abspielen der US-Flagge. Goldmedaillen-Gewinnerin Berry erklärte hinterher: "Es ist zu wichtig, um nichts zu sagen. Wenn nichts gesagt wird, wird nichts getan und nichts repariert und nichts wird geändert" © Getty Images Berry und Imboden drohen wegen ihrer Worte und Taten nun Sanktionen, dem Duo könnte ein ähnliches Schicksal wie Kaepernick drohen. Für Leichtathletik-Legende Carl Lewis ist nur Trump selbst daran schuld: "Wir haben einen rassistischen und einen frauenfeindlichen Präsidenten, der niemanden außer sich selbst schätzt", meinte der ehemalige Sprinter, der neun Mal olympisches Gold gewann © Getty Images Große Kritik an Trumps Wahl-Slogan "Make America Great Again" ("Macht Amerika wieder groß") kam auch von Rapinoe. Die Kapitänin der Frauenfußball-Nationalmannschaft der USA macht sich für gleiche Bezahlung von Frauen und Männern stark und setzt sich für Rechte der LGBTQ-Bewegung ein © Getty Images Die Botschaft von Trump würde hingegen Menschen ausschließen. "Sie schließen Menschen aus, die wie ich aussehen. Sie schließen Schwarze aus. Sie schließen mich aus", schimpfte die 34-Jährige und zog als Fazit: "Sie müssen einen besseren Job machen" © Getty Images Anzeige Deshalb sei es auch keine Frage für sie, ins "f***ing Weiße Haus" zu gehen und die Nationalhymne mitzusingen. Trump schoss bei Twitter zurück, der Streit zwischen dem Präsidenten und der Flügelspielerin überstrahlte sogar das Finale der Frauen-Weltmeisterschaft © Überhaupt sind die Angriffe von Trump über sein geliebtes Instrument Twitter längst zum Kult geworden. Er wütete bereits über die Golf-Tour, als ein Turnier von Florida nach Mexiko verlegt wurde, gegen diverse Ligen und Spieler … © Getty Images … und sogar gegen Basketball-Großmaul LaVar Ball (l.). Der Vater der drei talentierten Söhne Lonzo, Liangelo und Lamelo lieferte sich 2017 eine legendäre Fehde mit dem US-Präsidenten. Auslöser war die Festnahme von Liangelo und zwei Teamkollegen in China, nachdem das Trio Sonnenbrillen eines Luxusherstellers gestohlen hatte © Getty Images Trump setzte sich während einer Asienreise erfolgreich für die Freilassung ein, dies spielte LaVar jedoch herunter. In seiner typischen Art polterte er: "Wer ist Donald Trump? Warum war er dort? Erzählen Sie mir doch nichts, jeder will mir jetzt weismachen, dass er uns da aus der Patsche geholfen hat" © Getty Images Anzeige Trump nahm den Kleinkrieg auf und twitterte: "Ladendiebstahl ist ein ernstes Vergehen in China. Seinem Sohn hätten fünf bis zehn Jahre Gefängnis gedroht, aber der Vater will das nicht wahrhaben. Ich hätte die Jungs bis zu meinem nächsten Chinabesuch im Knast lassen sollen" © Getty Images Die Anekdote zeigt deutlich, wie Trump selbst auf kleinste Provokationen reagiert, die Sportwelt entzweit und sein Amt als mächtigster Mensch der Welt ausübt. Fortsetzung folgt - garantiert! © Getty Images

2017 stieg dann die US Women's Open in Bedminster, unter Protest diverser Frauenverbände, die "Grab 'em by the pussy" und andere Ausfälle Trumps noch im Ohr hatten.

An dem Deal für das Männerturnier 2022 hielt die PGA bis zuletzt fest und reagierte erst, als Trump mit haltlosen Behauptungen über Wahlfälschungen und dem indirekten Anstacheln des Kapitol-Mobs weiter ins antidemokratische Zwielicht rückte.

Bevacquas Nachfolger Seth Waugh, ehemaliger Amerika-Chef der Deutschen Bank, begründete die Entscheidung mit "irreparablen" Schäden, die ansonsten gedroht hätten. Die Sorge ums Image überwog am Ende die Furcht vor Trump, der trotz seiner Abwahl gerade im Golf-Geschäft ein mächtiger Mann bleiben wird.

Seth Waugh (l., mit Golfer Charley Hoffman) ist nun Geschäftsführer der PGA

Trump auch für Bill Belichick nicht mehr vermittelbar

In einer ähnlichen Bredouille fand sich nun auch Belichick wieder. Der hatte Trump - wie Patriots-Besitzer und Trump-Buddy Robert Kraft - im Wahlkampf 2016 noch unterstützt, will sich inzwischen aber nicht mehr vereinnahmen lassen will.

Schon im von Trump geschürten Konflikt um Colin Kapernick und die Hymnen-Proteste hatte Belichick die Balance aus seiner konservativen Haltung und dem "Respekt" vor den Trump-Kritikern in seinem Team gesucht, von denen viele 2017 den Empfang des damaligen Super-Bowl-Siegers im Weißen Haus boykottiert hatten.

Der umstrittene Kaepernick-Nike-Spot im Video

Auch nun betonte er seine Verantwortung als Mann, der unabhängig von seiner Privatmeinung auch "meine Familie und das Team der New England Patriots" repräsentiere.

Mit anderen Worten: Wenn er sich jetzt noch mit Trump abgebe, als wäre nichts gewesen, gäbe es Stunk mit seinen Spielern und seinen Verwandten.

Den Sport oft benutzt

Dass Trump spaltet wird ihn nicht stören, es war immer Teil seiner Methode, gerade den Sport hat er gern benutzt, um die Emotionen seiner Anhänger zu mobilisieren und Feindbilder zu pflegen.