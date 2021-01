SK Gaming präsentiert mit LIDL einen neuen Partner

SK Gaming hingegen bereitet sich gegenwärtig unter anderem auf den Start der europäischen Top-Liga in League of Legends vor. Das Profi-Team tritt im Zuge des ersten Spieltags der LEC am Freitag gegen Astralis an, der vormals als Origen bekannten eSports-Organisation. Das zweite Match am Samstag lässt SK direkt auf den Liga-Champion und WM-Halbfinalist G2 Esports treffen. In Match drei folgt am Sonntag dann Rogue.