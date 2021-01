Florian Neuhaus zum FC Bayern: Woran der Transfer scheitern könnte

Florian Neuhaus ist im Visier des FC Bayern. Borussia Mönchengladbach will aber alles tun, um den Nationalspieler zu halten - und hat einige Trümpfe in der Hand.

Neuhaus hat Ausstiegsklausel bei Gladbach

Nach dem 3:2-Heimsieg gegen die Bayern stehen die Gladbacher auf Platz sieben in der Tabelle und wären derzeit nicht für Europa League qualifiziert, was jenem festgelegten Misserfolgsfall entsprechen könnte. (Die Tabelle der Bundesliga)

Bayern müsste für Neuhaus tief in die Tasche greifen

Auch Upamecano wird teuer für den FCB

Neuhaus will nächsten Schritt machen - zum FC Bayern?

Nicht zuletzt, weil der dreifache deutsche Nationalspieler, geboren im oberbayerischen Landsberg am Lech, vielsagend über einen möglichen Wechsel zum FC Bayern sagte: "Ich will mich da nicht festlegen. Der FC Bayern ist ein großer Verein. Ich habe bei der Nationalmannschaft ja auch ein paar Jungs von den Bayern kennengelernt, die nur positiv über den Verein sprechen."

Gladbach-Boss Eberl: "Warum soll Neuhaus nicht bei uns bleiben?"

Eberl sagte bei SPORT1 schon im November: "Ich frage mich manchmal: Was wollen wir? Wir alle wünschen uns auf der einen Seite einen Wettbewerb, in dem auch mal andere Vereine Meister werden können. Aber auf der anderen Seite werden diese Spieler dann wieder zu diesem Verein geschrieben. Warum nicht einfach mal sagen: 'Hey, geil! In Gladbach entwickelt sich was.' Wieso soll ein Florian Neuhaus nicht bei uns bleiben?"