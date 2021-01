CS:GO-Team zu teuer? Envy entlässt komplettes Roster

Team Envy: Trotz Runderneuerung wenig Erfolg

Noah "Nifty" Francis, Buğra "Calyx" Arkin, Nikola "LEGIJA" Ninic, Michał "MICHU" Müller, Thomas "Thomas" Utting und Coach Jakub "Kuben" Gurczyński müssen Team Envy verlassen. Die Organisation begräbt damit sämtliche CS:GO-Ambitionen, will die Szene aber weiter im Blick behalten und mit Turnierveranstaltern in Kontakt bleiben.

Es war eine stürmisches Jahr für Envy. Erst im Mai 2020 hat sich die Orga für zwei Millionen US-Dollar in die Flashpoint-Liga eingekauft, nachdem sie das Roster komplett neu aufgebaut haben. Die Resultate waren durchweg enttäuschend. In der ersten Saison landete sie auf dem vorletzten Platz und auch in anderen Wettbewerben lief es nicht rund. Beim CS_summit 6 teilte Envy sich einen letzten Platz, wohingegen sie beim ESL One: Road to Rio immerhin Fünfter wurden.