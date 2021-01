"Spüren Vorfreude": DHB-Team hebt mit "gutem Gefühl" nach Ägypten ab

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist mit 20 Spielern und viel positiver Energie zur Handball-WM in Ägypten aufgebrochen.

"Wir spüren Vorfreude auf das Turnier", sagte DHB-Kapitän Uwe Gensheimer dem SID am Düsseldorfer Flughafen. Nach der kurzen, aber intensiven Vorbereitung und den beiden Siegen gegen Österreich "fliegt es sich schon mit einem guten Gefühl zur Weltmeisterschaft".

Nach den WM-Absagen etlicher Stammkräfte waren am Dienstag sechs Turnier-Debütanten mit an Bord der Chartermaschine EW 5214 nach Kairo. Neben Juri Knorr, Marcel Schiller, Sebastian Firnhaber, Antonio Metzner und Moritz Preuß rutschte am Montagabend noch Lukas Stutzke ins WM-Aufgebot. Der Rückraumspieler ersetzt den formschwachen 2016-Europameister Christian Dissinger, somit gehören noch vier Europameister von 2016 (Andreas Wolff, Julius Kühn, Kai Häfner, Tobias Reichmann) zum Kader von Bundestrainer Alfred Gislason.