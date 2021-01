Langlauf-Olympiasiegerin Nilsson feiert internationales Biathlon-Debüt

"Ich kann verstehen, dass das Interesse am Anfang groß ist, aber wenn ich dazu beitragen kann, Biathlon bekannter zu machen und mehr Menschen klar zu machen, was für ein fantastischer Sport es ist, bin ich glücklich", sagte Nilsson. In Idre und Östersund absolvierte sie bislang zwei nationale Testrennen, im Sprint über 7,5 km am Donnerstag misst sie sich erstmals mit internationalen Biathletinnen.