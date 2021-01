LoR: Aphelios kommt per Champion-Erweiterung im Februar

Aphelios wird der erste Champion in Legends of Runeterra sein, der den Mittelpunkt einer neuen Expansion darstellt © Riot Games

Letzte Woche stellte Riot Games ihren Plan für 2021 vor. Auch für Legends of Runeterra kommt viel frischer Content, angefangen mit einem neuen Champion im Februar.

Die Roadmap-Vorstellung von Riot Games ist für die Fans der einzelnen Spiele-Titel jedes mal ein großes Event. Gespannt warten die Fans von League of Legends und Co. auf die neusten Informationen zu ihren Riot-Games-Lieblingen. Neben dem Shooter Valorant brachte der Publisher mit Legends of Runeterra 2020 auch ein hauseigenes Strategie-Kartenspiel heraus. Für Letzteres können Spieler 2021 einiges erwarten.