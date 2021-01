Cardiffs Bamba kämpft gegen Krebs

Sol Bamba vom englischen Fußball-Zweitligisten Cardiff City ist an Krebs erkrankt und muss sich einer Chemotherapie unterziehen.

Sol Bamba vom englischen Fußball-Zweitligisten Cardiff City ist an Krebs erkrankt und muss sich einer Chemotherapie unterziehen. Wie der Verein am Montagabend mitteilte, leidet der 46-malige ivorische Nationalspieler an einem Non-Hodgkin-Lymphom.