Neuer SPORT1-Podcast: "Eiskalt auf den Punkt" mit Konstantin Krüger

Am Mikro im Einsatz sind Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann. Der Podcast "Eiskalt auf den Punkt" erscheint fortan immer freitags vor dem nächsten Spieltag in der PENNY DEL.

Jahresauftakt mit Reindl und Tripcke

In der aktuellen Folge hat Konstantin Krüger zwei Eishockey-Entscheider zu Gast. DEB-Präsident Franz Reindl und PENNY DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke sprechen über die tollen Leistungen der U20 bei der WM in Kanada und erklären, warum gerade der deutsche Nachwuchs immer wieder auf sich aufmerksam macht.

Zudem geht es um den geglückten Saisonstart in der PENNY DEL: "Wir sind sehr froh, dass es so reibungslos losgegangen ist. Alle Klubs halten sich strikt an die Vorgaben und die Teststrategie. Sportlich sehen wir richtig gute Spiele", so Tripcke.