Online-Revolution? Fortnite-Profis berichten von besserem Ping

Besonders einschneidend sind die Auswirkungen in Shootern. Wenn der Gegner eine bessere Verbindung hat und nicht nur früher weiß, wo er hinschießen muss, sondern seine Schüsse auch schneller ausgeführt werden, hat er einen entscheidenden Vorteil. Über diese Diskrepanz klagten in den vergangen Jahren vor allem Fortnite-Spieler. Dabei kann es auch um die Distanz zwischen zwei Orten in einem Land gehen. Der Twitch-Streamer und Fortnite Profi Turner "Tfue" Tenney zog von Florida nach New Jersey, um für die WM-Qualifikation auf dem niedrigstmöglichen Ping zurückzugreifen.