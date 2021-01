Transfermarkt: Sinan Kurt (Ex-FC-Bayern) steht vor einem Wechsel ins Ausland

Sinan Kurt war eines der vielversprechendsten Talente in Deutschland. Nun wagt der Offensivmann wohl einen weiteren Versuch im Ausland.

Für Sinan Kurt deutet sich offenbar die nächste Station im Ausland an.

Bevor Kurt in Straelen angeheuert hatte, war der 24-Jährige für den österreichischen Zweitligisten WSG Tirol aktiv.

Allerdings konnte Kurt weder in Tirol noch zuletzt in Straelen überzeugen, so dass beide Verträge vorzeitig aufgelöst wurden.