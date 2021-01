Riether traut Schalke eine Erfolgsserie zu

Ex-Profi Sascha Riether (37) traut dem Fußball-Bundesligisten Schalke 04 eine Positivbilanz in den nächsten Spielen zu.

Ex-Profi Sascha Riether (37) traut dem Fußball-Bundesligisten Schalke 04 nach dem erlösenden 4:0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Samstag und dem Ende der 30 Spiele andauernden Negativserie eine Positivbilanz in den nächsten Spielen zu. "Wir müssen schleunigst Siege einfahren ? egal wie. Wir trauen uns zu, eine Serie zu starten", sagte der Koordinator der S04-Lizenzspielerabteilung im Sport1-Interview.

Man wisse allerdings, dass es nur "ein ganz, ganz kleiner Schritt war. Es geht jetzt darum, auf dem Teppich zu bleiben. Wir können den Erfolg nach einem sieglosen Jahr gut einordnen. Am Sonntag in Frankfurt setzen wir alles daran, um nachzulegen", so Riether.