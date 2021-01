Fortnite-Ikone: TheGrefg bricht alle Twitch-Rekorde

TheGrefg - Eine weitere Ikone in Fortnite

Erneut ist es Fortnite, das einen Content Creator in astronomische Sphären katapultiert und zum Gaming-Superstar werden lässt. Nur eine Handvoll Menschen wurden bisher durch einen Icon-Skin in Fortnite verewigt, etwa Ninja, Loserfruit oder Musiker Marshmello. TheGrefg stieß gestern Nacht zu dieser erlesenen Riege dazu, was knapp zweieinhalb Millionen Menschen zeitgleich in den Livestream lockte. Insgesamt waren sogar fünf Millionen individuelle Zuschauer über die gesamte Streamdauer dabei.