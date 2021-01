Cod: Pay-to-Win-Waffen in Call of Duty: Warzone entdeckt

Die MAC-10 gilt als eine mächtige Waffe in CoD: Warzone. Ein käuflicher Skin macht sie sogar noch stärker, was einen unfairen Vorteil für zahlende Kunden bedeutet.

Call of Duty: Warzone erreicht erneut eine Balancing-Debatte rund um seine Waffen. YouTuber "JGOD" veröffentlichte ein Video, in dem er beweist, dass der Gallantry Blueprint der MAC-10 deutlich besser ist, als die Standardvariante in Warzone.

Der Battle Pass in Call of Duty schüttet unter anderem Blaupausen aus, welche Waffen im Battle Royale einzigartige Skins verleihen und mit vorinstallierten Aufsätzen wie Visieren oder Läufen ausstatten. In der Theorie lassen sich diese Waffen durch einfaches Hochleveln der Standardwaffen nachbilden. Doch nun gibt es eine prominente Ausnahme. Der Gallantry Blueprint überragt die gewöhnliche und ohnehin mächtige MAC-10 in allen Belangen.