FC Bayern: Robert Lewandowski verrät - das war mein Tiefpunkt!

So ballerte sich Lewandowski zum Weltfußballer

Der Weg dorthin war aber durchaus ein steiniger, wie der 32-Jährige nun im Rückblick bei The Players' Tribune verriet.

"Als ich 16 war, ist mein Vater nach langer Krankheit gestorben. Es ist immer noch sehr schwer für mich, zu beschreiben, wie schwierig das für mich war", schreibt Lewandowski in dem Beitrag.

Lewandowski bei Legia Warschau aussortiert

Zu den privaten Sorgen gesellten sich obendrein sportliche Probleme. Lewandowski spielte damals in der Reserve von Legia Warschau in der dritten polnischen Liga, ein Jahr später sollte sein Vertrag auslaufen - und die Entscheidung stand an, ob dieser verlängert werden sollte.