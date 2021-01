DFB-Machtkampf: Dann müssen Keller und Curtius gehen - Kommentar

In seiner Not, so schreibt die Süddeutsche Zeitung gestern nicht ohne Süffisanz, sah der DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius nur noch einen Ausweg für sein zerrüttetes Verhältnis mit dem Präsidenten: Er wollte eine Art Eheberatung für sich und Fritz Keller, "eine gemeinsame Mediation" und "zwei neutrale Begleiter" aus dem Präsidium.

So weit ist man also beim weltweit größten Sportfachverband der Welt gekommen: Zwei Männer, der eine 45, der andere 63, sind nicht in der Lage, ein offensichtliches Führungsproblem beim DFB so zu regeln, dass man sich in der Coronakrise auf das Kerngeschäft Fußball konzentrieren kann.