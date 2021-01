BVB: Lothar Matthäus von Erling Haaland begeistert: "Ein Orkan, der dich umbläst"

Lothar Matthäus lobt BVB-Torjäger Erling Haaland in höchsten Tönen. Der Fußball-Rekordnationalspieler bezeichnet den Norweger als "Maschine".

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Torjäger Erling Haaland von Vizemeister Borussia Dortmund in höchsten Tönen gelobt.

"Was er mit seiner Größe, Dynamik, Kraft und Leidenschaft auf dem Platz umsetzt, ist Wahnsinn", schrieb der Sky-Experte in seiner Kolumne "So sehe ich das" und kam zu dem Schluss: "Er ist eine Maschine."