Rallye Dakar: Mattias Ekström spricht über Ziel

"Es war Zeit, in meiner Karriere, ein neues Abenteuer in Angriff zu nehmen. Und die Rallye Dakar ist ein großes Abenteuer", sagte der 42-Jährige bei Red Bull TV: "Es ist schon jetzt eine großartige Erfahrung." Sein Ziel: "Ich möchte mit dem Auto an einem Stück ankommen und die Rallye beenden."