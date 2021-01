College Football: Alabama Crimson Tide nach Sieg gegen Ohio State Meister

Für Alabama war es bereits die 13. National Championship seit 1936, zum sechsten Mal gewann das Team in den letzten zwölf Jahren unter Coach Nick Saban, für den es der insgesamt siebte Titel in seiner Karriere ist. Damit überholte der 69-Jährige Alabama-Legende Paul "Bear" Bryant für die meisten Titel eines College-Trainers.

"Für mich ist das das ultimative Team. In diesem Team gibt es mehr Zusammenhalt als in fast jedem anderen Team, das wir je hatten. Sie mussten in dieser Saison so viel überwinden und durchhalten, und sie haben es großartig gemacht", schwärmte Saban hinterher.