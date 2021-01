WWE RAW: Triple H und Ric Flair sorgen für unerwartete Clous

Als Entschädigung für die Abwesenheit des mit Corona infizierten Champions Drew McIntyre (der per Videobotschaft sein Royal-Rumble-Match gegen Bill Goldberg dennoch fix machte) gab es ein Ring-Comeback von Ligavorstand Triple H gegen seinen alten Weggefährten Randy Orton, das am Ende eine unerwartete Wendung nahm.

Triple H lässt sich von Randy Orton in den Ring locken

Orton und Triple H beschlossen die Show dann tatsächlich mit einem Match, das an ihre früheren Fehden anknüpfte, wobei es recht schnell zu einer bloßen Prügelei ausartete und sich schließlich in eine ganz andere Richtung entwickelte.

Hammer fängt Feuer - Alexa Bliss rächt sich an Orton

Ric Flair verrät Charlotte - Lacey Evans profitiert

Der "Dirtiest Player in the Game" widersetzte sich dem nicht nur: Er kostete Charlotte diesmal ganz bewusst das Match, indem er Evans zunächst half, sich aus einem Schulterversuch zu befreien und seine Tochter dann noch absichtlich ins Stolpern brachte.

Ric - der in Interviews schon betont hatte, dass er sich trotz Corona und seines Alters bei WWE in sicheren Händen fühlt - verbündete sich danach unter Charlottes bösen Blicken mit Evans, die nun eine größere Rolle bei WWE zu bekommen scheint.

Die weiteren Highlights:

- Die Kraftpakete Sheamus und Keith Lee feierten einen gemeinsamen Sieg über John Morrison und The Miz, gingen dann aber aufeinander los, um ihre zuletztv aufgeflackerten Spannungen in einem Match zu klären. Lee gewann es mit der Spirit Bomb und bot Sheamus im Anschluss einen Faustgruß als Versöhnung an. Sheamus ging noch weiter und umarmte den "Limitless One".