DFB-Pokal heute: Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt live im TV, Stream, Ticker

DFB-Pokal - Bayer-Trainer Bosz: "Dieses Mal wollen wir es gewinnen"

Zudem nagt das verlorene Pokalendspiel im vergangenen Jahr immer noch an Bosz. Deshalb "wollen wir es dieses Mal gewinnen", betonte der Bayer-Coach. Der DFB-Pokal sei ein sehr wichtiger Wettbewerb, "weil der Weg sehr kurz ist. Wir haben letztes Jahr gesehen, was das mit der Mannschaft macht, wenn man ein Finale spielt. Und wenn man ein Finale spielt, muss man das Ding auch gewinnen", sagte der Niederländer.

In der Partie gegen die Hessen will sich die Werkself auf dem Weg zum möglichen Pokalsieg das zuletzt angeknackste Selbstvertrauen nach nur einem Remis aus den letzten drei Ligaspielen wieder zurückholen. "Es ist deutlich, dass wir die letzten beiden Spiele nicht auf unserem Niveau gespielt haben", konstatierte Bosz. Das müsse die Mannschaft "besser machen". ( DFB-Pokal: Das sind die Paarungen im Achtelfinale )

DFB-Pokal: Frankfurt sind die Pokal-Spezialisten

Zu diesen beiden Spielen gehört auch das Bundesligaspiel in Frankfurt. Das 1:2 in der Liga gegen die Hessen am Jahresbeginn steckt noch in den Köpfen. "Frankfurt war so ein Spiel, das man einmal im Jahr hat - hoffentlich nur einmal im Jahr. Das war wirklich nicht gut", sagte Bosz: "Wir bekommen Dienstag die Chance, es besser zu machen. Entweder du kommst weiter oder fliegst raus. Das bringt immer etwas anderes mit sich mit, weil der DFB-Pokal immer etwas Besonderes ist."