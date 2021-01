WWE: Champion Drew McIntyre positiv auf Corona getestet

Wie die Promotion mitteilte, ist der amtierende Titelträger Drew McIntyre positiv getestet worden und hat sich in Quarantäne begeben. Es ist das erste Mal, dass WWE einen Fall offiziell bestätigt.

Der 35 Jahre alte Schotte sollte in der Nacht zum Dienstag bei der TV-Show Monday Night RAW eigentlich ein Match gegen Randy Orton bestreiten und seinen Titel beim Royal Rumble am 31. Januar gegen Altstar Bill Goldberg verteidigen. Ersteres ist nun ausgeschlossen, ob der Rumble-Kampf stattfinden kann, wird vom Infektionsverlauf abhängen. WWE hat angekündigt, dass McIntyre sich bei RAW an die Fans wenden wird. Zudem schob WWE die Meldung nach, dass Ringlegende und Ligavorstand Triple H die Show eröffnen wird und damit seinen ersten Hauptkaderauftritt seit längerem absolvieren wird.