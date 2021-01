Robert Lewandowski erinnert sich an seine Zeit mit Jürgen Klopp

In einem Beitrag bei The Players' Tribune erinnert sich Lewandowski an seine Zeit unter "Kloppo", die ihn besonders geprägt habe. "Jürgen war nicht nur eine Vaterfigur für mich. Als Trainer war er so etwas wie der "böse" Lehrer. Und das meine ich im besten Sinne des Wortes", schrieb der heutige Bayern-Star.

Dann ging er ins Detail: "Denken Sie an Ihre Schulzeit zurück. An welchen Lehrer erinnern Sie sich am meisten? Nicht an den, der dir das Leben leicht machte und nie etwas von dir erwartete. Nein, nein, nein. Du erinnerst dich an den bösen Lehrer, den, der streng mit dir war. Der, der dich unter Druck gesetzt hat und alles tat, um das Beste aus dir herauszuholen. Das ist der Lehrer, der dich besser gemacht hat, richtig? Und Jürgen war so."