DEL: Red Bull München - Augsburger Panther LIVE im TV, Stream & TICKER

Die Augsburg Panther sind am achten Spieltag in der PENNY DEL beim EHC Red Bull München zu Gast. Ein Spiel mit klaren Vorzeichen, das trotzdem Spannung verspricht.

Am Dienstagabend geht es für den EHC Red Bull München und die Augsburger Panther in der PENNY DEL in den achten Spieltag. SPORT1 überträgt LIVE ab 20.30 Uhr.