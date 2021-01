FC Schalke 04: Sascha Riether über Abstiegskampf, Christian Gross und Kapitänsfrage

2000/'01 - OLIVER RECK: Seit 1998 im Schalke Tor, spielte in 33 Einsätzen in der Bundesliga starke 13 Mal zu Null. Um ein Haar hätte sich Reck auf seine alten Tage seinen dritten Meistertitel gesichert (zweimal mit Werder Bremen). Doch ein gewisser Patrik Andersson hatte etwas dagegen © Getty Images

Für Fährmann sprang der 20 Jahre alte Lars Unnerstall (Bild) ein. Allerdings verletzte sich auch der Anfang 2012. So durfte der im Herbst verpflichtete Hildebrand für sechs Partien ran. Weil dieser sich in der Europa League verletzte, musste auch Routinier Schober in seiner letzten Saison noch ein paar Minuten ran. Insgesamt standen in dieser Spielzeit also vier Torhüter im Schalker Tor © Getty Images