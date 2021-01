Corona: FC Bayern und Real Madrid mit Profit, PSG mit Verlust

Der FC Bayern und Real Madrid schrieben in der Saison 2019/20 trotz der Coronakrise grüne Zahlen. Ein Report zeigt, wie die beiden Vereine Profit erzielten.

Doch nicht jeder Klub hat in der vergangenen Saison gleichermaßen unter den gesunkenen Einnahmen gelitten.

Bayern und Real erzielen Profit

Das zeigt "The European Champions Report 2021", den das Wirtschaftsunternehmen KPMG am Montag veröffentlichte.

Paris Saint-Germain dagegen beendete die Saison mit einem satten Minus in Höhe von 125,8 Millionen Euro. Wenig besser erging es dem FC Porto (-116,2 Millionen). Auch der italienische Meister Juventus Turin musste erhebliche finanzielle Einbußen (-89,7 Millionen) hinnehmen. Wie die Bilanz vom FC Liverpool aussieht, ist noch nicht vollends bekannt.

Bayern profitiert von Erfolg in der Champions League

Dem Bericht zufolge haben die Münchener dies vor allem ihrem Erfolg in der Champions League zu verdanken.

Werbeeinahmen entlasten Liverpool, Bayern und Real

Doch nicht überall mussten die Vereine Verluste hinnehmen. So zum Beispiel im Bereich Werbeeinnahmen, von dem vor allem der englische Meister Liverpool profitierte (+14 Prozent). Aber auch der FC Bayern (4 Prozent) und Real (2 Prozent) verbuchten einen nicht zu unterschätzenden Zuwachs, da die Werbung in der abgelaufenen Saison bei beiden Vereinen die größte Einnahmequelle darstellte.

Bayern profitierte zudem von der Bereitschaft seiner Spieler, Gehaltskürzungen hinzunehmen. Dadurch konnten die Personalkosten beim Triple-Sieger um sechs Prozent gesenkt werden. Mehr sparte in diesem Kostenpunkt nur Juventus Turin mit 13 Prozent ein.

PLATZ 2: New York Yankees (MLB) – Wert: 5,00 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 9 Prozent) © Getty Images

PLATZ 3: New York Knicks (NBA) – Wert: 4,60 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 15 Prozent) © Getty Images

PLATZ 7: New England Patriots (NFL) – Wert: 4,10 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 8 Prozent) © Getty Images

PLATZ 9: New York Giants (NFL) – Wert: 3,90 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 18 Prozent) © Getty Images

PLATZ 17: New York Jets (NFL) – Wert: 3,20 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 12 Prozent) © Getty Images

Dass die Königlichen die Saison dennoch mit einem Profit von 0,3 Millionen beendeten, liegt nicht zuletzt an den hohen Spieltagseinnahmen der Spanier. Denn obwohl der Champions-League-Rekordsieger mit -34,9 Millionen den höchsten Rückgang der sechs Meister verzeichnete, nahm er deutlich mehr ein als die Konkurrenz. In 18 Heimspielen erzielten die Königlichen satte 120,1 Millionen an Einnahmen.