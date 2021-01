Zusätzliches Skispringen der Frauen in Rasnov

Zwei Weltcup-Springen für Althaus und Co. in Rasnov © AFP/SID/JOE KLAMAR

Die Organisatoren im rumänischen Rasnov werden am 18. Februar einen zweiten Weltcup-Wettbewerb durchführen. Dies teilte der Ski-Weltverband FIS am Montag mit. Ursprünglich war nur ein Springen am 19. Februar geplant.

Vizeweltmeisterin Katharina Althaus (Oberstdorf) und Co. waren in der laufenden Saison bislang nur am Wochenende vor Weihnachten in Ramsau/Österreich gesprungen. Auch coronabedingt waren mehrere Weltcups abgesagt worden. Der nächste Wettbewerb soll vom 22. bis 24. Januar im slowenischen Ljubno stattfinden. Am Wochenende darauf ist Titisee-Neustadt Gastgeber.