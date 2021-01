easycredit BBL: Löwen Braunschweig nach drei Coronafällen zurück im Training

Nach negativen Coronatests ist die Mannschaft von Bundesligist Löwen Braunschweig bereits am Sonntag wieder ins Training eingestiegen.

Aufgrund der Quarantäne mussten insgesamt fünf Partien (vier Ligaspiele, ein Pokalspiel) der Löwen verlegt werden. Das erste Nachholspiel bestreiten die Braunschweiger schon am Donnerstag (easycredit BBL: Löwen Braunschweig - MBC Weißenfels am Do., ab 19.00 Uhr im LIVETICKER) gegen den MBC Weißenfels.