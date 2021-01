Dota2: Alle Teilnehmer der DPC-Ligen stehen fest

Dota Pro Circuit 2021: Nirgends scheint die Konkurrenz größer zu sein als in Europa. © Valve

Am 18. Januar startet Dota2 in die Saison 2021 und das erstmalig mit einem weltweiten Ligensystem. Wir verraten euch alle Erstligateams der sechs regionalen Ligen.

Durch die Einführung von regionalen Ligen und einem Saisonformat wird der diesjährige Dota Pro Circuit (DPC) so organisiert wie noch nie ablaufen. Die Qualifikationsrunden für die Upper Division (1. Liga) und Lower Division (2. Liga) sind bis auf wenige Ausnahmen beendet, sodass nun feststeht, welche Teams in welcher Liga antreten werden.

Valve führt weltweites Ligensystem ein

Vier von acht Teams waren auf Grundlage ihrer letztjährigen Leistungen in Liga Eins gesetzt. Im hartumkämpften Europa mussten sich Alliance und Vikin.gg im Entscheidungsturnier für die 1. Liga qualifizieren. Gemeinsam mit Team Liquid, OG, Secret und Nigma ist die europäische Liga nur so mit Top-Teams gespickt. Am Ende jeder Saison wartet ein Major-Event auf die besten Teams.