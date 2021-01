FC Bayern, Joshua Zirkzee drei Spiele gesperrt - nach Tritt gegen 1860 München

Doch keine Leihe? Bayern will Zirkzee wohl verkaufen

Joshua Zirkzee wird dem FC Bayern in den nächsten drei Spielen nicht zur Verfügung stehen. Das gab das DFB-Sportgericht am Montag bekannt.

Zirkzee hatte sich einen üblen Tritt gegen Löwen-Keeper Marco Hiller geleistet und sich die Rote Karte eingehandelt. In Unterzahl hatten die "kleinen Bayern" schließlich mit 0:2 den Kürzeren gezogen. ( Ergebnisse und Spielplan der 3. Liga )

Rückt Eintracht Frankfurt von Transfer ab?

Seine Aussichten bei den Profis werden für den 19-Jährigen nun nicht besser. Er erhält von Bayern-Coach Hansi Flick in dieser Spielzeit bisher kaum Chancen. Nur 91 Minuten in drei Bundesliga-Partien sowie vier Minuten in der Champions League und ein Kurzeinsatz im DFL-Supercup stehen bisher zu Buche.