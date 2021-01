Labbadia nach Herthas 0:1 in Bielefeld: "Enttäuschung ist riesengroß"

Bei Hertha BSC ging nach dem erneuten Rückschlag in der Fußball-Bundesliga die Stimmung in den Keller.

Bei Hertha BSC ging nach dem erneuten Rückschlag in der Fußball-Bundesliga die Stimmung in den Keller. "Die Enttäuschung war riesengroß, und die war auch heute zu spüren", sagte Trainer Bruno Labbadia einen Tag nach dem enttäuschenden 0:1 bei Aufsteiger Arminia Bielefeld: "Es bringt nichts, wenn man drumherum redet oder etwas beschönigt."

Für Labbadia fühlte sich die Niederlage am Montag "fast noch schlimmer an, weil man darüber schlafen konnte - wenn man denn überhaupt geschlafen hat", sagte der 54-Jährige: "Umso gedrückter war die Stimmung am Montagmorgen. Definitiv." Man habe "eine Chancen liegen gelassen, einen Schritt nach vorne zu machen und sich hinten abzusetzen".