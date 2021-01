390 Siege: eSports-Wunderkind Vejrgang weiter nicht zu bremsen

Er ist einfach nicht zu schlagen: eSports-Wunderkind Anders Vejrgang hat seine unwirkliche Rekordserie in der Fußball-Simulation FIFA 21 weiter ausgebaut. Der 14-Jährige aus der Nachwuchsakademie von RB Leipzig gewann in der Weekend League einmal mehr alle 30 Partien und steht nun bei 390 Erfolgen nacheinander. Bereits zuvor hielt der Däne den Weltrekord für in Serie gewonnene Spiele.

Keine Turniere

Erstaunlich ist die Konstanz, die Vejrgang an den Tag legen kann. In der Regel gibt es im Zyklus eines FIFA-Ablegers immer wieder Phasen, in denen vermeintlich dominante Profis Probleme bekommen, weil Patches das Gameplay und wichtige Eckpunkte verändern. All dies scheint ihn jedoch nicht zu stören. Am kommenden Wochenende kann er die 420 Siege knacken.