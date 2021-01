Real Madrid: Martin Odegaard in der Karrierefalle unter Zidane

Martin Odegaard ist derzeit in einer komplizierten Situation gefangen. Der Norweger spielt bei Real Madrid kaum eine Rolle, obwohl die Königlichen ihn zurückholten.

In dieser dritten Phase befindet sich Martin Odegaard gerade. Über einen Umweg hat der 22-Jährige in der letzten Saison derartige Begehrlichkeiten bei Real Madrid geweckt, dass die Königlichen seine Leihe abbrachen, um ihn in die spanische Hauptstadt zurückzuholen.