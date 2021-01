Riot enthüllt Pläne für League of Legends, Wildrift uvm.

Im Eröffnungsstream zum eSportsjahr 2021 verriet Entwickler Riot Games brisante Infos zu ihren Titeln. Demnach sollen die Bemühungen in Legends of Runeterra und Teamfight Tactics ausgeweitet werden. Für Wild Rift verfolgt der Entwickler ebenfalls große Ziele.

Wild Rift in der eSport-Testphase

Noch vor dem offiziellen Release kündigte Riot an, ihren Mobile-Ableger League of Legends: Wild Rift in seiner eSports-Ausrichtung zu unterstützen. Bereits dieses Jahr sollen die ersten Schritte unternommen werden, ein Wild-Rift-Ökosystem aufzubauen. Dazu will der Entwickler zunächst experimentieren, beobachten und sich die nötige Zeit nehmen, um Spielerfeedback zu erhalten.