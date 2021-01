So plant der FC Bayern die Zukunft von Tiago Dantas

Tiago Dantas trainiert mit den Profis des FC Bayern, hat aber kein Pflichtspiel absolviert. Am Saisonende haben die Münchner eine Kaufoption. Wird diese auch gezogen?

Tiago Dantas trainiert auf Wunsch von Hansi Flick bei den Profis des FC Bayern mit und ist seit 1. Januar für den Triple-Sieger in allen Wettbewerben spielberechtigt. Eine Zukunft in München hat der 20-jährige Portugiese aber wohl nicht.

Nach SPORT1 -Informationen hat man sich vereinsintern bereits entschieden, die Kaufoption für den zentralen Mittelfeldspieler in Höhe von 7,5 Millionen Euro im kommenden Sommer nicht zu ziehen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat andere Pläne für das Bayern-Mittelfeld.

Dantas ohne Torbeteiligung bei Bayern II

Dantas bat Benficas Präsident Luís Filipe Vieira sogar eigenständig per Whatsapp-Nachricht um Freigabe , weil ihn Flick unbedingt nach München holen wollte. Die einjährige Leihe klappte und Dantas sammelte zunächst Spielpraxis bei die Bayern II.

Einem gelungenen Drittliga-Debüt gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:0), in dem Dantas in 90 Minuten zum besten Spieler auf dem Platz avancierte, folgten jedoch weitere sechs Auftritte, die rund um den Bayern-Campus als mäßig bezeichnet werden. Bislang war er noch an keinem Tor beteiligt. Dantas, der über eine feine Technik besitzt, konnte bei Bayern II nur wenig Impulse setzen, tut sich zudem körperlich schwer.